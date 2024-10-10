Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty cổ phần Synodus
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT
Xây dựng kế hoạch kiểm thử, viết kịch bản, tạo báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử. Xây dựng tài liệu cho các yêu cầu sau khi đã thực hiện
Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu. Xây dựng chiến lược kiểm thử cho yêu cầu sản phẩm, dịch vụ CNTT
Phân tích /đánh giá nguyên nhân lỗi sau golive
Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng...
Có hiểu biết sâu, rộng về hoạt động kiểm thử phần mềm
Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm với Android và IOS
Có chứng chỉ đào tạo về kiểm thử là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm trong công tác kiểm thử tự động là 1 lợi thế
Kỹ năng phân tích tài liệu, yêu cầu, báo cáo, viết tài liệu tốt
Có kinh nghiệm quản lý nhóm
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum
Ưu tiên kinh nghiệm từ các bộ phận nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại
Kỹ năng tư duy/logic tốt, giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục
Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: upto 30M gross
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6
Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;
Gói bảo hiểm sức khỏe;
Chế độ Công đoàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus
