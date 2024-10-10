Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các yêu cầu kiểm thử các sản phẩm, dịch vụ CNTT Xây dựng kế hoạch kiểm thử, viết kịch bản, tạo báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử. Xây dựng tài liệu cho các yêu cầu sau khi đã thực hiện Thực hiện tìm hiểu, phân tích và làm rõ yêu cầu. Xây dựng chiến lược kiểm thử cho yêu cầu sản phẩm, dịch vụ CNTT Phân tích /đánh giá nguyên nhân lỗi sau golive Thực hiện kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và am hiểu nghiệp vụ ngân hàng Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông, Kế Toán, Tài chính Ngân hàng... Có hiểu biết sâu, rộng về hoạt động kiểm thử phần mềm Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm với Android và IOS Có chứng chỉ đào tạo về kiểm thử là 1 lợi thế Có kinh nghiệm trong công tác kiểm thử tự động là 1 lợi thế Kỹ năng phân tích tài liệu, yêu cầu, báo cáo, viết tài liệu tốt Có kinh nghiệm quản lý nhóm Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum Ưu tiên kinh nghiệm từ các bộ phận nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại Kỹ năng tư duy/logic tốt, giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 30M gross Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 6 Lương tháng thứ 13 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe; Chế độ Công đoàn

