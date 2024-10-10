Tuyển Manual Tester BT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B (The Ruby) - The Matrix One, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan Tham gia các dự án phát triển phần mềm Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm. Xây dựng test plan/testcase... cho các dự án Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm sau triển khai dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm đảm nhiệm vị trí kiểm thử, kiến thức về các ngôn ngữ lập trình Nắm vững kiến thức và kỹ năng kiểm thử sản phẩm phần mềm Có ý thức trách nhiệm cao, có tính kỷ luật, có khả năng thuyết phục, làm việc độc lập và có tinh thần làm việc nhóm tốt Năng động sáng tạo và có khả năng sắp xếp công việc tốt.

Tại BT Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tùy theo năng lực của từng cá nhân (12-20M) Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Tham dự các dự án lớn, ứng dụng các công nghệ hàng đầu Lộ trình thăng tiến và phát triển sự nghiệp Nghỉ phép 01 ngày/tháng Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Thưởng tháng 13, thưởng theo hiệu quả dự án, Lễ, Tết,... Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BT Group

