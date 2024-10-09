Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Tạo và phát triển quy trình kiểm thử (test plan, test cases, test scenarios,...);

- Thiết lập các thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và chú thích các sai sót trong phần mềm;

- Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi;

- Hỗ trợ tham gia phân tích nghiệp vụ, đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm;

- Đo lường, phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm;

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Khả năng đọc - hiểu, phân tích yêu cầu dự án và lên kế hoạch cho giai đoạn test;

- Nắm vững quy trình kiểm thử, các loại hình kiểm thử và kỹ thuật test;

- Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySql, PostgreSql, MSSQL,...);

- Khả năng giao tiếp và làm việc với đồng nghiệp tốt, chịu được áp lực công việc cao;

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc theo quy trình phát triển phần mềm, có hiểu biết về hệ thống chất lượng phần mềm;

- Tiếng Anh đọc viết cơ bản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương - Mức lương: Thoả thuận - Thưởng hiệu suất công việc - Phụ cấp ăn trưa 2. Phúc lợi - Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN; - Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty. - Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop,... - Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),... - Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng

1. Tiền lương

2. Phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin