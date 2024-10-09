Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Manual Tester

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Manual Tester

- Tạo và phát triển quy trình kiểm thử (test plan, test cases, test scenarios,...);
- Thiết lập các thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và chú thích các sai sót trong phần mềm;
- Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi;
- Hỗ trợ tham gia phân tích nghiệp vụ, đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm;
- Đo lường, phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm;
- Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Khả năng đọc - hiểu, phân tích yêu cầu dự án và lên kế hoạch cho giai đoạn test;
- Nắm vững quy trình kiểm thử, các loại hình kiểm thử và kỹ thuật test;
- Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySql, PostgreSql, MSSQL,...);
- Khả năng giao tiếp và làm việc với đồng nghiệp tốt, chịu được áp lực công việc cao;
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc theo quy trình phát triển phần mềm, có hiểu biết về hệ thống chất lượng phần mềm;
- Tiếng Anh đọc viết cơ bản là một lợi thế.

Quyền Lợi

1. Tiền lương - Mức lương: Thoả thuận - Thưởng hiệu suất công việc - Phụ cấp ăn trưa 2. Phúc lợi - Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN; - Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty. - Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop,... - Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),... - Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng
1. Tiền lương
2. Phúc lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1, tầng 5, phòng 501, BCC Roman Plaza, Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

