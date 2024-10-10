Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Thân gửi các bạn Ứng viên!

LTS-Group là Công ty IT Outsourcing thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại Hà Nội. Chúng tôi tự hào với kinh nghiệm hoạt động 8 năm trong ngành IT Outsource, sở hữu hệ sinh thái gồm 06 công ty thành viên hoạt động trên thị trường Global.

Năm 2024, LTS-Group tổ chức chương trình đạo tạo “Training Manual Test” với mong muốn sẽ đem đến cho các bạn Sinh viên cơ hội được “học hỏi”, “khám phá” và “phát triển” trong môi trường IT chuyên nghiệp, năng động và đầy thử thách của chúng tôi.

“Training Manual Test”

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông tin chi tiết chương trình:

Đối tượng đào tạo

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường thuộc khối ngành CNTT Yêu thích CNTT và có kiến thức lập trình cơ bản Mong muốn phát triển về lĩnh vực testing.

Hình thức, nội dung đào tạo

Thời gian đào tạo: 02 tháng, dự kiến bắt đầu từ 04/11/2024. Nội dung đào tạo: Đào tạo chuyên sâu các kĩ năng cần thiết của 1 Manual Tester (Knowledge, Technical skill, Communication skill, ...) Thực hành trên các dự án thật.

Địa điểm đào tạo và làm việc:

Công ty Cổ phần Lotus Technology Service Tầng 14 & 17 tòa MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN

Hình thức đăng ký và xét tuyển:

Hình thức đăng ký Gửi CV về email: ứng tuyển qua topcv Tiêu đề: Intern Tester _ Họ và tên Hình thức tuyển chọn: Vòng 1: Làm bài test IQ Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi khi tham gia

Được học tập, trải nghiệmlàm việc trong trường IT chuyên nghiệp,năng động; không gian làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi của công ty Lộ trình đào tạo: Intern (2 tháng) -> CTV (2 tháng) -> Nhân viên chính thức. Trong 2 tháng đầu training chưa có trợ cấp. Sau khi ký HĐ CTV trợ cấp từ (2tr-4tr) Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình đào tạo với mức lương khởi điểm upto 12 triệu/ tháng. .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

