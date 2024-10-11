Tuyển Manual Tester Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, tham gia phân tích làm rõ yêu cầu. Tạo các tài liệu test (Test plan, Test case, Test script, Scenario....) Thực hiện test và verify bug của team. Làm báo cáo kiểm thử (test report) sau khi dự án kết thúc. Làm việc với các team để đảm bảo chất lượng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm. Support khách hàng nghiệm thu sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành IT. Nắm rõ kiến thức cơ bản về các phương pháp, công cụ test. Hiểu rõ các giai đoạn test trong một qui trình sản xuất phần mềm (theo mô hình waterfall, scrum, V-model) Có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường sử dụng qui trình quản lý chất lượng phần mềm như ISO, CMMI. Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, làm thêm giờ theo yêu cầu công việc Có tư duy logic và tính tổ chức cao Có tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và gắn bó lâu dài với công ty Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập/ làm việc nhóm tốt. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các dự án của bank hoặc các công ty outsource

Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: Up to 20.000.000 VNĐ (đàm phán theo năng lực); 13 tháng lương/năm.

• Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ, thưởng 300.000 VNĐ quà sinh nhật và các loại thưởng khác (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng đạt chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn từ 1.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ).

• Hỗ trợ chi phí khóa học ôn, lệ phí thi chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn.

• Bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO - Aon care (theo cấp)

• Được hưởng các phúc lợi khác như: Team-building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,...

• Tất cả các chế độ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...).

• Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, Tết khác theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

