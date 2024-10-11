Tuyển Manual Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Tuyển Manual Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

FPT Software
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
FPT Software

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại FPT Software

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

FPT Software đang tìm kiếm những Kiểm thử tài năng để đào tạo làm việc với những khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực như Automotive, Finance, Aviation… Khi bạn tham gia với chúng tôi, bạn sẽ có nhiều cơ hội:
• Được đào tạo về kỹ năng kiểm thử phần mềm
• Được đào tạo thực chiến với các thiết bị Automotive
• Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, theo sát quá trình Scrum, giao tiếp trực tiếp với khách hàng nước ngoài.
Independent Verification Services (IVS) là đơn vị trực thuộc FPT Software chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và giải pháp kiểm thử phần mềm cho các ngành Ngân hàng, Tài chính, sản xuất Ô tô, Thiết bị thông minh, Y tế, Tự động hóa...
Với hàng trăm khách hàng là các doanh nghiệp lớn trên thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Canada... cùng đội ngũ chuyên gia hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm sở hữu nhiều chứng chỉ đẳng cấp thế giới dành cho Tester như ISTQB, CAST, tại IVS – FPT Software, chúng tôi xây dựng môi trường tuyệt vời để các Tester có thể phát triển sự nghiệp và kỹ năng chuyên môn toàn diện.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp (trong 1 tháng tới) Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh giao tiếp khá (TOEIC từ 600 trở lên hoặc tương đương).
• Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm.
• Hiểu biết cơ bản về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, Functional Test…).
• Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu nghề test và có khả năng cam kết làm việc lâu dài.

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo chuyên sâu và có cơ hội nhận trợ cấp từ 5.000.000- 7.000.000 VNĐ/ tháng, tùy năng lực.
• Sau đào tạo: Tham gia làm việc và trải nghiệm học tập, làm việc cùng các chuyên gia công nghệ hàng đầu.
• Mức lương sau đào tạo: lương cứng theo năng lực+ lương mềm+ thưởng tùy theo mức độ đóng góp và kết quả làm việc tại dự án.
• Hoàn thiện kỹ năng mềm và nâng tầm khả năng ngoại ngữ chỉ sau 2-3 tháng.
• Được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của FPT Software khi trở thành nhân viên chính thức, bao gồm: Xét tăng lương 2 lần/ năm; Được đóng BHXN, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Bảo hiểm FPT Care và chế độ nghỉ mát đặc biệt dành riêng cho nhân viên công ty.
• Trải nghiệm văn hóa đặc trưng, môi trường làm việc hiện đại bậc nhất Việt Nam tại các Campus của FPT Software.
• Trở thành “Global Citizen” - trải nghiệm môi trường làm việc toàn cầu tại 27 quốc gia mà FSoft đang hiện diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software

FPT Software

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

