Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phân tích các yêu cầu. Thiết kế kế hoạch kiểm tra cho dự án Thiết kế và thực hiện kịch bản test. Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án
Phân tích các yêu cầu. Thiết kế kế hoạch kiểm tra cho dự án
Thiết kế và thực hiện kịch bản test.
Thực hiện test tích hợp, test API, test Database, truy vấn SQL nhằm đảm bảo mục đích chất lượng cho dự án

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm về manunal test Có kinh nghiệm test API, test Database Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Từ 2 năm kinh nghiệm về manunal test
Có kinh nghiệm test API, test Database
Có kinh nghiệm design test case, test plan và làm tài liệu test
Có kinh nghiệm phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn => thu nhập: 12 triệu - 20 triệu. Thưởng hiệu quả công việc, Dự án... Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn => thu nhập: 12 triệu - 20 triệu.
Thưởng hiệu quả công việc, Dự án...
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

