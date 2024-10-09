Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Atomi Digital

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs phát sinh Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương Có từ 1 năm kinh nghiệm trong manual testing mobile, web; Có kinh nghiệm test API, sử dụng tốt SQL Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum Tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương. Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành. Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

