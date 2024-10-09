Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs phát sinh Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Tìm hiểu, phân tích, làm rõ yêu cầu, lên kịch bản, chiến lược test các sản phẩm theo yêu cầu

Thực hiện kiểm thử, quản lý bugs phát sinh

Xây dựng kế hoạch kiểm thử, báo cáo kiểm thử, báo cáo lỗi kiểm thử

Xây dựng, bổ sung tài liệu cho các yêu cầu trước và sau khi thực hiện kiểm thử

Quản lý, đảm bảo chất lượng kiểm thử

Phân tích/ đánh giá nguyên nhân lỗi phát sinh sau golive

Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương Có từ 1 năm kinh nghiệm trong manual testing mobile, web; Có kinh nghiệm test API, sử dụng tốt SQL Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum Tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong manual testing mobile, web;

Có kinh nghiệm test API, sử dụng tốt SQL

Có kinh nghiệm làm việc với Agile/ Scrum

Tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc và sản phẩm

Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương. Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành. Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương.

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin