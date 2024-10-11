Tuyển Manual Tester Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu tài liệu đặc tả, viết các tài liệu theo mẫu của dự án và sign-off nội bộ: test case, test report, hướng dẫn sử dụng phần mềm Tham gia thực hiện SIT, re-test, regression test cho các hệ thống của công ty như: - Chức năng của ứng dụng - Database, webservice - Report Smoke test trên môi trường UAT trước khi bàn giao môi trường UAT cho người dùng. Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ tạo UAT scenarios và test trong quá trình UAT, log bugs UAT nhận được từ người dùng lên tool quản lý dự án và theo dõi các bug đã log/được assign. Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ test khi golive (nếu cần) Hỗ trợ bộ phận HelpDesk trong việc nhận diện lỗi và đào tạo người dùng

Đọc hiểu tài liệu đặc tả, viết các tài liệu theo mẫu của dự án và sign-off nội bộ: test case, test report, hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tham gia thực hiện SIT, re-test, regression test cho các hệ thống của công ty như: - Chức năng của ứng dụng - Database, webservice - Report

Smoke test trên môi trường UAT trước khi bàn giao môi trường UAT cho người dùng. Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ tạo UAT scenarios và test trong quá trình UAT, log bugs UAT nhận được từ người dùng lên tool quản lý dự án và theo dõi các bug đã log/được assign.

Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ test khi golive (nếu cần)

Hỗ trợ bộ phận HelpDesk trong việc nhận diện lỗi và đào tạo người dùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết căn bản về cơ sở dữ liệu SQL, mySQL, Oracle Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án triển khai cho ngân hàng, công ty tài chính. Biết sử dụng các công cụ kiểm thử chức năng (automation test tool), kiểm thử hiệu năng (performance test tool) mã nguồn mở phổ biết trên thị trường như Jmeter, Selenium, SOAPUI. Có kinh nghiệm viết test script là một lợi thế.

Có hiểu biết căn bản về cơ sở dữ liệu SQL, mySQL, Oracle

Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án triển khai cho ngân hàng, công ty tài chính.

Biết sử dụng các công cụ kiểm thử chức năng (automation test tool), kiểm thử hiệu năng (performance test tool) mã nguồn mở phổ biết trên thị trường như Jmeter, Selenium, SOAPUI. Có kinh nghiệm viết test script là một lợi thế.

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi, đãi ngộ:

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả) Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép) Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty. Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ. Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động

12

Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam

11

Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)

Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)

01

Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.

Bảo hiểm sức khỏe MIC

Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ.

Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin