Tuyển IT phần mềm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
- Hà Nội: Số 103
- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia vào các dự án triển khai mạng lưới, bảo mật thông tin cho khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án mạng, bảo mật thông tin.
Cài đặt, cấu hình thiết bị mạng, thiết bị bảo mật.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi cần thiết.
Nghiên cứu, cập nhật kiến thức về công nghệ mạng, bảo mật thông tin.
Thiết kế và triển khai cấu hình các thiết bị máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật
Vận hành các thiết bị máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật của hệ thống
Triển khai các dịch vụ trên nền tảng Windows/Linux như AD, Zabbix, Prometheus, SIEM, Antivirus, Nginx,...
Viết tài liệu hoàn công, vận hành hệ thống sau khi triển khai
Giám sát, vận hành và xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ của hệ thống & thiết bị Network, Security, Load Balancing đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nhằm tối ưu, tự động hóa công việc vận hành hệ thống
Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác.
Nắm chắc kiến thức cơ bản về Network & Security
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống Network/System/Virtualization
Có kinh nghiệm, khả năng triển khai và vận hành các thiết bị Server, Network, Security, Load Balancing như Cisco, Juniper, Dell, Citrix, Checkpoint, Fortinet, PaloAlto,...
Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Windows, Linux, VMware
Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA hoặc tương đương
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Tiếng Anh khá (đọc viết tốt)
Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt
Có thể làm việc ở môi trường áp lực
Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Đam mê công nghệ và chịu khó học hỏi phát triển
Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng cạnh tranh
Tham gia BHXH theo đúng quy định nhà nước.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Chế độ, chính sách khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Khám sức khoẻ định kỳ, chế độ du lịch hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
