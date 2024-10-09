Tuyển IT phần mềm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 - 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia vào các dự án triển khai mạng lưới, bảo mật thông tin cho khách hàng. Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án mạng, bảo mật thông tin. Cài đặt, cấu hình thiết bị mạng, thiết bị bảo mật. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên. Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi cần thiết. Nghiên cứu, cập nhật kiến thức về công nghệ mạng, bảo mật thông tin. Thiết kế và triển khai cấu hình các thiết bị máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật Vận hành các thiết bị máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật của hệ thống Triển khai các dịch vụ trên nền tảng Windows/Linux như AD, Zabbix, Prometheus, SIEM, Antivirus, Nginx,... Viết tài liệu hoàn công, vận hành hệ thống sau khi triển khai Giám sát, vận hành và xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ của hệ thống & thiết bị Network, Security, Load Balancing đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nhằm tối ưu, tự động hóa công việc vận hành hệ thống Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường: Đại Học Quốc Gia , Đại Học Bách Khoa, HV Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HV Kỹ Thuật Mật Mã, Đại.... chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông, khoa học máy tính,.... và các chuyên ngành liên quan khác. Nắm chắc kiến thức cơ bản về Network & Security Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành hệ thống Network/System/Virtualization Có kinh nghiệm, khả năng triển khai và vận hành các thiết bị Server, Network, Security, Load Balancing như Cisco, Juniper, Dell, Citrix, Checkpoint, Fortinet, PaloAlto,... Có kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Windows, Linux, VMware Ưu tin các ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA hoặc tương đương Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản Tiếng Anh khá (đọc viết tốt) Khả năng làm việc nhóm, tương tác tốt Có thể làm việc ở môi trường áp lực Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt. Đam mê công nghệ và chịu khó học hỏi phát triển

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh Tham gia BHXH theo đúng quy định nhà nước. Thưởng tháng lương thứ 13. Chế độ, chính sách khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khám sức khoẻ định kỳ, chế độ du lịch hàng năm. Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.