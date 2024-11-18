Tuyển Frontend Developer VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch phát triển dự án.

Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến sản phẩm.

Hỗ trợ các bộ phận khác, khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên nghành liên quan

Có 1 - 2 năm kinh nghiệm lập trình NodeJS/ React JS, Typescript.

Có kinh nghiệm với hệ sinh thái React, NextJS, React-query, tailwindCss

Có kiến thức về RESTful API

Có kinh nghiệm hoặc sẵn sàng làm mobile app là một lợi thế

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh upto 800$/tháng

Lương tháng 13. Xét tăng lương hàng năm, quà tặng các ngày trung thu, tết....

Cung cấp máy tính phục vụ cho công việc.

Du lịch công ty, team building, các chương trình happy hour...

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.

Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin