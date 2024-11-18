Tuyển Frontend Developer VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Frontend Developer

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết và lập kế hoạch phát triển dự án.
Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến sản phẩm.
Hỗ trợ các bộ phận khác, khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên nghành liên quan
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm lập trình NodeJS/ React JS, Typescript.
Có kinh nghiệm với hệ sinh thái React, NextJS, React-query, tailwindCss
Có kiến thức về RESTful API
Có kinh nghiệm hoặc sẵn sàng làm mobile app là một lợi thế

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh upto 800$/tháng
Lương tháng 13. Xét tăng lương hàng năm, quà tặng các ngày trung thu, tết....
Cung cấp máy tính phục vụ cho công việc.
Du lịch công ty, team building, các chương trình happy hour...
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.
Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE.LTD TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

