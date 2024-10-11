Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty TNHH VNTRIP.VN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH VNTRIP.VN

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10, Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (LV Center), Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Xây dựng và phát triển các hệ thống website sử dụng ReactJs. Tối ưu hóa để cải thiện trải nghiệm người dùng trên website. Tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống và review source code cùng với team.
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với ReactJs, hiểu các api của bản mới (hooks, async rendering...) Có nền tảng vững chắc về HTML/CSS, Javascript, ES6 Hiểu life cycle, cơ chế render, cập nhật data trong ứng dụng React, tối ưu hóa được hiệu năng Nắm chắc về pattern redux Có kinh nghiệm làm việc với Restful API là một lợi thế Có kiến thức UI/UX là một lợi thế Có khả năng làm việc độc lập và giải quyết nhanh vấn đề là điểm cộng Làm việc tốt với Source Control (Git, svn) Chủ động đọc, hiểu, nghiên cứu những vấn đề phát sinh trong công việc. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, chủ động.
Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Được tham gia xây dựng hệ thống lớn, tìm hiểu và phát triển công nghệ mới. Mức lương cực kỳ hấp dẫn theo thỏa thuận. Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Credit du lịch hàng năm. Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe 1 lần/ năm. Được tham gia đầy đủ các hoạt động của công ty: Event, Party, Sinh nhật, Hội thao, Company Trip... Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ Thứ 7, CN hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VNTRIP.VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

