Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 666 - 980 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty cổ phần SCI E&C
Mức lương
666 - 980 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 100km, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 666 - 980 USD
- Nghiệm thu vật liệu đầu vào, thí nghiệm mẫu
- Nghiệm thu các công việc xây dựng với Tư vấn và Chủ đầu tư
- Cập nhật bản vẽ hoàn công trong hồ sơ QC khi có thay đổi giữa thực tế và thiết kế khi đã được chấp thuận từ TVGS
- Lập biên bản hiện trường xác nhận công việc phát sinh, sự cố
- Phối hợp với bộ phận QS dự án hoàn thiện hồ sơ thu vốn với Tư vấn, Chủ đầu tư.
Với Mức Lương 666 - 980 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kỹ thuật công trình giao thông, thủy điện
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
- Sử dụng thành thạo Autocad, Project, Ms Office,…
- Chăm chỉ, chịu khó, chấp nhận đi dự án
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
