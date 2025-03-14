Tuyển Giám đốc điều hành Công ty cổ phần SCI E&C làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 666 - 980 USD

Mức lương 666 - 980 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Cách Cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa 100km, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 666 - 980 USD

- Nghiệm thu vật liệu đầu vào, thí nghiệm mẫu

- Nghiệm thu các công việc xây dựng với Tư vấn và Chủ đầu tư

- Cập nhật bản vẽ hoàn công trong hồ sơ QC khi có thay đổi giữa thực tế và thiết kế khi đã được chấp thuận từ TVGS

- Lập biên bản hiện trường xác nhận công việc phát sinh, sự cố

- Phối hợp với bộ phận QS dự án hoàn thiện hồ sơ thu vốn với Tư vấn, Chủ đầu tư.

Với Mức Lương 666 - 980 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kỹ thuật công trình giao thông, thủy điện

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

- Sử dụng thành thạo Autocad, Project, Ms Office,…

- Chăm chỉ, chịu khó, chấp nhận đi dự án

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty cổ phần SCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ phúc lợi: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,…

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại, xe đưa đón tại cửa khẩu (Dự án)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SCI E&C

