Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quế Sơn làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty TNHH Quế Sơn
- Thanh Hóa: Khu phố 10, phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn cho công ty trong lĩnh vực sản xuất
Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm sản xuất, tài chính, nhân sự, marketing và bán hàng
Đề xuất và triển khai các kế hoạch kinh doanh, mục tiêu tài chính và ngân sách hàng năm
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và khách hàng chính
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành trong hoạt động sản xuất
Phân tích thị trường và xu hướng ngành để đưa ra quyết định chiến lược
Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức sâu rộng về quản trị doanh nghiệp, tài chính, và các quy trình sản xuất
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và định hướng cho đội ngũ
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và ra quyết định xuất sắc
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, có khả năng giao tiếp quốc tế
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan đến sản xuất
Tại Công ty TNHH Quế Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia vào quá trình ra quyết định và định hướng phát triển của công ty
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo
Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, văn hóa doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quế Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
