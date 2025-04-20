Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quế Sơn làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Khu phố 10, phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn cho công ty trong lĩnh vực sản xuất

Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm sản xuất, tài chính, nhân sự, marketing và bán hàng

Đề xuất và triển khai các kế hoạch kinh doanh, mục tiêu tài chính và ngân sách hàng năm

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và khách hàng chính

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành trong hoạt động sản xuất

Phân tích thị trường và xu hướng ngành để đưa ra quyết định chiến lược

Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực

Có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực sản xuất

Có kiến thức sâu rộng về quản trị doanh nghiệp, tài chính, và các quy trình sản xuất

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và định hướng cho đội ngũ

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích và ra quyết định xuất sắc

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh, có khả năng giao tiếp quốc tế

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan đến sản xuất

Tại Công ty TNHH Quế Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, tương xứng với vị trí và năng lực

Được tham gia vào quá trình ra quyết định và định hướng phát triển của công ty

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo

Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quế Sơn

