Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech
- Hà Nội: Thưởng lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo quy định Hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và theo chế độ của công ty Được đào tạo về kỹ thuật để hiểu về sản phẩm Du lịch hè, teambuilding,... Có cơ hội thăng tiến cao, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm nhằm đạt được các mục tiêu doanh số và lợi nhuận.
- Phát triển đội ngũ bán hàng, marketing (tuyển dụng / đào tạo / phát triển đội ngũ)
- Phân tích thị trường, đánh giá cơ hội và đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng chiến lược, đối tác quan trọng.
- Định hướng, tham mưu cho Ban lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh tối ưu, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự đồng bộ trong hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo kết quả kinh doanh, chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Giám đốc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh hoặc tương đương.
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt mục tiêu đề ra.
Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
