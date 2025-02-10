Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech

Giám đốc kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thưởng lương tháng 13, nghỉ lễ tết theo quy định Hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và theo chế độ của công ty Được đào tạo về kỹ thuật để hiểu về sản phẩm Du lịch hè, teambuilding,... Có cơ hội thăng tiến cao, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm nhằm đạt được các mục tiêu doanh số và lợi nhuận.
- Phát triển đội ngũ bán hàng, marketing (tuyển dụng / đào tạo / phát triển đội ngũ)
- Phân tích thị trường, đánh giá cơ hội và đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng chiến lược, đối tác quan trọng.
- Định hướng, tham mưu cho Ban lãnh đạo về các chiến lược kinh doanh tối ưu, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự đồng bộ trong hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo kết quả kinh doanh, chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trước Ban giám đốc
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Giám đốc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh hoặc tương đương.
- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đàm phán
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt mục tiêu đề ra.

Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech

Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Hantech

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà HL, số 6/82 phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job287659
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu
CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TSD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TSD
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 60 - 80 Triệu Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
60 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HBC MIỀN BẮC
40 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
2 - 4 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
18 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẮC GIANG
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU XANH
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Tổng công ty MBLand làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty MBLand
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Mla Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO CAPITAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu Bateco Vietnam., JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Carlsberg Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Carlsberg Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Mla Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 80 Triệu CÔNG TY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ PARIS
60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ CÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WGHN HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FOOBLA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm