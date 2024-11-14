Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
2,000 - 4,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lim II Tower, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD

1. Xây dựng chiến lược bán lẻ hàng năm:
- Phân tích thị trường và đề xuất chiến lược phát triển mạng lưới cửa hàng.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing, Tài chính, Vận hành) để xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho từng cửa hàng và toàn bộ hệ thống.
- Đề xuất chiến lược sản phẩm, chính sách giá cả, khuyến mãi nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.
2. Quản lý và phát triển hệ thống cửa hàng:
- Quản lý hoạt động mở mới các cửa hàng, bao gồm việc tìm kiếm địa điểm, đàm phán hợp đồng thuê mặt bằng, và setup cửa hàng.
- Đảm bảo quá trình vận hành cửa hàng tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ khách hàng.
- Theo dõi hiệu suất kinh doanh của từng cửa hàng, đưa ra giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động khi cần.
3. Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý ngân sách:
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm cho hệ thống bán lẻ, bao gồm mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số KPI.
- Quản lý và tối ưu hóa ngân sách hoạt động của từng cửa hàng, đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu quả.
4. Quản lý và phát triển đội ngũ:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý và nhân viên bán lẻ.
- Xây dựng chính sách và quy trình đánh giá hiệu quả công việc, khen thưởng và thăng tiến cho nhân viên.
- Đảm bảo đội ngũ có đủ năng lực và động lực để đạt được mục tiêu kinh doanh.
5. Phân tích và báo cáo kết quả hoạt động:
- Phân tích số liệu kinh doanh và hành vi khách hàng để đưa ra các điều chỉnh chiến lược kịp thời.
- Báo cáo kết quả kinh doanh, các chỉ số tài chính và hoạt động cho Ban Giám đốc.
- Đề xuất các chiến lược và kế hoạch cải thiện dựa trên phân tích và đánh giá.
6. Xây dựng và duy trì quan hệ với đối tác:
- Quản lý quan hệ với các đối tác cung ứng, nhà thầu xây dựng cửa hàng, và các đối tác liên quan khác.
- Đàm phán điều kiện hợp tác có lợi cho công ty, đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng.

Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý bán lẻ, bao gồm quản lý hệ thống cửa hàng và phát triển các cửa hàng mới.
2. Kỹ năng:
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và đào tạo nhân viên.
- Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược và quản lý ngân sách tốt.
- Kỹ năng phân tích kinh doanh, nắm bắt thị trường và định hướng phát triển.
- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng xuất sắc.
- Giao tiếp thành thạo bằng Tiếng Anh
3. Học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
4. Yêu cầu khác: Sẵn sàng di chuyển thường xuyên, chịu áp lực cao và có khả năng làm việc linh hoạt.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.
- Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa coi trọng con người và có nhiều cơ hội học hỏi phát triển.
- Nghỉ mát, du lịch, teambuilding hàng năm dành cho Quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

