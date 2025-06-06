Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

• Quản lý toàn diện Showroom: Điều phối mọi hoạt động của hệ thống showroom Rosada (Hà Nội, TP.HCM và các chi nhánh tương lai), đảm bảo vận hành hiệu quả và đồng bộ với định hướng thương hiệu.

• Xây dựng đội ngũ xuất sắc: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, thương hiệu và tâm lý khách hàng.

• Thúc đẩy doanh thu & KPI: Thiết lập, theo dõi và đạt/vượt các chỉ tiêu kinh doanh (doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, trải nghiệm khách hàng); đề xuất các giải pháp tăng doanh số.

• Kiến tạo trải nghiệm khách hàng: Đảm bảo hình ảnh, trưng bày, không gian showroom (VM, ánh sáng, âm thanh,...) theo chuẩn mực thương hiệu; tổ chức các hoạt động trải nghiệm khách hàng.

• Vận hành & Quy trình: Xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện quy trình vận hành showroom (SOP); phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả

• Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có tư duy thẩm mỹ tốt, đã từng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ cao cấp, lifestyle, home living, thời trang, beauty

• Hiểu rõ tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, trải nghiệm khách hàng & hành vi tiêu dùng phân khúc trung-cao

• Có kinh nghiệm trực tiếp xây dựng SOP, chương trình đào tạo & đánh giá nhân sự

• Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt, truyền cảm hứng cho đội ngũ showroom

