Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 - TT6 - Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động kinh doanh tại khu vực được phân công: Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận.

Tìm kiếm Khách hàng/đại lý mới trong khu vực được giao

Tư vấn chính sách bán hàng trực tiếp, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Truyền đạt, hướng dẫn NPP/ Đại lý thuộc hiểu đúng các chương trình khuyến mãi/ chính sách bán hàng, chính sách thưởng của công ty.

Quản lý doanh số, giám sát đối chiếu công nợ của cửa hàng/đại lý trong khu vực phụ trách.

Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số cam kết, chỉ tiêu phân phối bán hàng các sản phẩm tại khu vực mình phụ trách.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm được giao.

Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng; tìm kiếm đối tác, xây dựng và phát triển mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan

Có thể đi công tác tỉnh công tác dài ngày

Có kỹ năng xử lý thông tin, am hiểu thị trường/địa bàn kinh doanh

Tự tin, khả năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp

Nắm bắt công việc nhanh, trung thực và có định hướng phát triển theo nghề

Làm việc tại Trụ sở chính tại HÀ NỘI và phụ trách các tỉnh theo tuyến được phân công

Thử việc: 1 tháng

Tại CÔNG TY TNHH CADMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (9.500.000) + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước

Thưởng lễ tết, lương thưởng tháng 13

Định kỳ xét duyệt lên lương theo quy định

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

Được đào tạo tận tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CADMAN

