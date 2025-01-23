Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

• Quản lý ca sản xuất, đảm bảo các dây chuyền sản xuất hoạt động hiệu quả, đảm nhận trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất trong ca phụ trách.

• Giám sát và điều phối công việc của các nhóm sản xuất, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất

• Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, xử lý nhanh chóng các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

• Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành mục tiêu sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Tự động hóa, Quản lý công trình hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

• Kinh nghiệm:

o Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý và bảo trì thiết bị, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dây chuyền tự động hóa servo hoàn chỉnh trong các ngành sản xuất lớn.

Tại CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

