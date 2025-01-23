Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Hung Yen, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

• Quản lý ca sản xuất, đảm bảo các dây chuyền sản xuất hoạt động hiệu quả, đảm nhận trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất trong ca phụ trách.
• Giám sát và điều phối công việc của các nhóm sản xuất, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất
• Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, xử lý nhanh chóng các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
• Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành mục tiêu sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Cơ khí, Điện tử, Tự động hóa, Quản lý công trình hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.
• Kinh nghiệm:
o Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý và bảo trì thiết bị, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý dây chuyền tự động hóa servo hoàn chỉnh trong các ngành sản xuất lớn.

Tại CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CREDIBLE VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất CN8.1, Khu công nghiệp An Phát 1, Xã An Bình, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

