Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD

Công ty cổ phần Haplast
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công ty cổ phần Haplast

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty cổ phần Haplast

Mức lương
1,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 – Tòa nhà Trico – 548 Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội., Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD

Bạn đam mê chinh phục thị trường quốc tế, sẵn sàng bứt phá doanh thu và khẳng định bản lĩnh? Haplast, tập đoàn sản xuất nhựa hàng đầu Việt Nam, đang tìm kiếm những Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế tài năng để cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới!
Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế
Hơn cả một công việc, đây là cơ hội!!!
- Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, phát triển sản phẩm công ty ra thị trường quốc tế
- Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
- Quản lí khách hàng có sẵn và Mở rộng nhiều các khách hàng tiềm năng
- Chuẩn bị và tham gia các sự kiện hội chợ quốc tế
- Thực hiện các hoạt động marketing quảng bá sản phẩm
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm của Công ty theo tháng/ quý/ theo năm.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, làm thủ tục xuất khẩu (có bộ phận hỗ trợ): chuẩn bị chứng từ: hợp đồng, Invoice, Packing List.
- Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để triển khai và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, theo dõi quá trình sản xuất và xuất hàng. Giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Haplast

Công ty cổ phần Haplast

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

