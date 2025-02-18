Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD

Bạn đam mê chinh phục thị trường quốc tế, sẵn sàng bứt phá doanh thu và khẳng định bản lĩnh? Haplast, tập đoàn sản xuất nhựa hàng đầu Việt Nam, đang tìm kiếm những Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế tài năng để cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới!

Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế

Hơn cả một công việc, đây là cơ hội!!!

- Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu khảo sát các thị trường tiềm năng, phát triển sản phẩm công ty ra thị trường quốc tế

- Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.

- Quản lí khách hàng có sẵn và Mở rộng nhiều các khách hàng tiềm năng

- Chuẩn bị và tham gia các sự kiện hội chợ quốc tế

- Thực hiện các hoạt động marketing quảng bá sản phẩm

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm của Công ty theo tháng/ quý/ theo năm.

- Đàm phán, ký kết hợp đồng, làm thủ tục xuất khẩu (có bộ phận hỗ trợ): chuẩn bị chứng từ: hợp đồng, Invoice, Packing List.

- Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để triển khai và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, theo dõi quá trình sản xuất và xuất hàng. Giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.