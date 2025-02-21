Tuyển Giám đốc kinh doanh BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại BASF Vietnam Co., Ltd.
- Long An: Long An, Việt Nam, Thành phố Cà Mau
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
BASF Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các khu vực:
1. Cà Mau
2. Vĩnh Long (Bình Tân, Bình Minh, Long Hồ)
3. Long An (Đức Hòa, Đức Huệ)
TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
• Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng
• Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tạo hồ sơ khách hàng
• Kiểm tra, cập nhật công nợ, nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn
• Lập và thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống khách hàng
• Tạo nhu cầu bằng việc thực hiện các hoạt động quảng bá như hội thảo, tư vấn, chăm sóc nông dân chủ lực …
• Hỗ trợ chiến dịch bán hàng và ra mắt sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BASF Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASF Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
