Tuyển Giám đốc kinh doanh BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

BASF Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các khu vực:

1. Cà Mau

2. Vĩnh Long (Bình Tân, Bình Minh, Long Hồ)

3. Long An (Đức Hòa, Đức Huệ)

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

• Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng

• Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tạo hồ sơ khách hàng

• Kiểm tra, cập nhật công nợ, nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn

• Lập và thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống khách hàng

• Tạo nhu cầu bằng việc thực hiện các hoạt động quảng bá như hội thảo, tư vấn, chăm sóc nông dân chủ lực …

• Hỗ trợ chiến dịch bán hàng và ra mắt sản phẩm