Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Hội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch sản xuất theo đơn đặt hàng và kế hoạch sản xuất nội bộ.
Đảm bảo tiến độ sản xuất đúng yêu cầu,tránh tình trạng chậm hàng.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra, tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
Giám sát việc vận hành máy móc, thiết bị để tối ưu hiệu suất.
Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng máy móc định kỳ, tránh gián đoạn sản xuất.
Lập kế hoạch mua nguyên liệu dựa trên nhu cầu sản xuất, đảm bảo tồn kho hiệu quả.
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.
Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Đàm phán giá cả, tối ưu chi phí mua hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
Phân tích hiệu suất sản xuất, đề xuất phương án cải tiến.
Giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu, hạn chế lỗi sản phẩm.
Ứng dụng công nghệ, tự động hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất.
Kiểm soát ngân sách, chi phí vận hành xưởng
Quản lý đội ngũ 30 nhân sự trong xưởng sản xuất.
Định hướng, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân.
Đảm bảo hiệu suất làm việc, xây dựng cơ chế thưởng phạt rõ ràng.
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
Xây dựng quy trình sản xuất an toàn, hạn chế rủi ro lao động.
Đảm bảo công nhân tuân thủ nội quy và các tiêu chuẩn an toàn.
Kiểm soát việc xử lý rác thải, tuân thủ quy định môi trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất, Cơ khí, Kỹ thuật hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, ưu tiên ngành kim khí, cơ khí, thang nhôm.
Kinh nghiệm
Kỹ năng quản lý: Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ trên 20 nhân sự.
Kỹ năng quản lý
Am hiểu về mua hàng & chuỗi cung ứng: Có khả năng tìm kiếm, đàm phán với nhà cung cấp.
Am hiểu về mua hàng & chuỗi cung ứng
Kỹ năng cải tiến & tối ưu: Hiểu về Lean Manufacturing, Kaizen, 5S là một lợi thế.
Kỹ năng cải tiến & tối ưu
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Xử lý nhanh các sự cố sản xuất, chậm hàng, lỗi kỹ thuật.
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tinh thần trách nhiệm: Cao, sẵn sang chịu áp lực, làm việc theo KPI.
Tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Thưởng KPI sản xuất + Các khoản thưởng khác theo hiệu quả kinh doanh.
Thu nhập:
Cơ hội: Thăng tiến lên Giám đốc vận hành khi mở rộng sản xuất.
Cơ hội
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.
Thưởng hàng năm, thưởng lễ tết, thưởng nóng cho những thành tích nổi bật
Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.
Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.
Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà nước. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được quà nhân dịp Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, 8/3, 1/6,…) và các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, kỉ niệm ngày cưới,.. .
Chế độ du xuân, nghỉ mát cùng gia đình. Các hoạt động gắn kết nội bộ.
Môi trường làm việc từ Lãnh đạo đến nhân viên đều rất trẻ trung, năng động. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân.
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội / Số 99 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

