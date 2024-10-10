Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 35 - 40 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 35 - 40 Triệu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Đường 10/6, Quốc lộ 45, Thị Trấn Quán Lào, Yên Định ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn lực vùng. Xây dựng đội ngũ kế cận, đào tạo phát triển nhân sự có tố chất quản lý.
- Xây dựng các chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh dài hạn, ngắn hạn cho vùng, chi nhánh.
- Xây dựng các chiến lược truyền thông, marketing cho vùng, chi nhánh theo đặc thù của vùng, chi nhánh.
- Chịu trách nhiệm doanh thu của vùng, chi nhánh, chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành các chỉ số công việc vùng, chi nhánh: marketing, truyền thông, tuyển sinh; đảm bảo lập kế hoạch hiệu quả để doanh thu tăng trưởng theo tháng, quý, năm.
- Triển khai các nội dung hướng dẫn, quyết định, quy định, quy trình, cơ chế tới các nhân sự, chi nhánh trong vùng.
- Giám sát tất cả các hạng mục công việc vùng - chi nhánh; thúc đẩy kịp thời; điều chỉnh kịp thời đảm bảo chi nhánh vận hành đúng và tăng trưởng.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh
- Có kỹ năng tổ chức hoạt động kinh doanh
- Có kỹ năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm tốt
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phát triển đối tác tốt
- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (35 - 40 triệu/tháng) + thưởng
- Xét tăng lương 2 lần/năm.
- Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.
- Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp
- Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
- Được tặng các suất học bổng tiếng Anh theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng

