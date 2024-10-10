Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Đường 10/6, Quốc lộ 45, Thị Trấn Quán Lào, Yên Định ...và 2 địa điểm khác

- Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn lực vùng. Xây dựng đội ngũ kế cận, đào tạo phát triển nhân sự có tố chất quản lý.

- Xây dựng các chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh dài hạn, ngắn hạn cho vùng, chi nhánh.

- Xây dựng các chiến lược truyền thông, marketing cho vùng, chi nhánh theo đặc thù của vùng, chi nhánh.

- Chịu trách nhiệm doanh thu của vùng, chi nhánh, chịu trách nhiệm thực hiện hoàn thành các chỉ số công việc vùng, chi nhánh: marketing, truyền thông, tuyển sinh; đảm bảo lập kế hoạch hiệu quả để doanh thu tăng trưởng theo tháng, quý, năm.

- Triển khai các nội dung hướng dẫn, quyết định, quy định, quy trình, cơ chế tới các nhân sự, chi nhánh trong vùng.

- Giám sát tất cả các hạng mục công việc vùng - chi nhánh; thúc đẩy kịp thời; điều chỉnh kịp thời đảm bảo chi nhánh vận hành đúng và tăng trưởng.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động kinh doanh

- Có kỹ năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm tốt

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phát triển đối tác tốt

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực (35 - 40 triệu/tháng) + thưởng

- Xét tăng lương 2 lần/năm.

- Được đóng BH sau 2 tháng thử việc.

- Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

- Được tặng các suất học bổng tiếng Anh theo quy định công ty

