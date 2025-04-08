Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS NGHI SƠN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS NGHI SƠN
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS NGHI SƠN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: KLH Gang thép Nghi Sơn – KKT Nghi Sơn, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, Nghi Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, theo dõi kế hoạch và tiến độ bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí;
Theo dõi, quản lý mua vật tư, thiết bị dự phòng của các Nhà máy;
Nghiên cứu cải tiến, tối ưu hóa các thiết bị và hỗ trợ Kỹ thuật cho Nhà máy;
Ghi chép, báo cáo số lượng, tình trạng máy móc thiết bị theo quy định;
Các công việc liên quan khác do Ban Giám đốc/ Trưởng phòng phân công...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Cơ khí, Cơ khí chế tạo, Chế tạo máy...;
Độ tuổi: Từ 25 - 35 tuổi;
Sử dụng tốt các phần mềm cơ khí liên quan (AutoCAD, Solidworks, 3D...);
Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành;
Vi tính văn phòng (Word, Excel...);
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Công nghệ Danieli Cán; Luyện; Đúc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;
Cấp phát đồng phục/Trang bị Bảo hộ lao động;
Hỗ trợ cơm trưa;
Hỗ trợ nhà ở và xe đưa đón từ Khu Tổng hợp dịch vụ 17ha (Nhà lưu trú CB.CNV) đến Công ty và ngược lại đối với nhân viên có nhu cầu;
Chế độ hiếu, hỷ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS NGHI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP VAS NGHI SƠN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn - KKT Nghi Sơn, Phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

