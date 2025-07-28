Tuyển Nhân viên kinh doanh CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Từ Liêm
- Thanh Hoá
- Bắc Ninh, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm vào danh mục bán hàng của Khách hàng. ( Nhà thuốc, cửa hàng Mẹ Bé, Mỹ phẩm, cửa hàng Nhập khẩu ...)
Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh trong khu vực mình quản lý
Tuân thủ các kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra
Tích cực tham gia và đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tổ chức trong các cuộc họp
Báo cáo chính xác và tuân thủ theo đúng thời gian quy định
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ : Tốt nghiệp Trung cấp dược trở lên
Độ tuổi: Từ 22 tuổi – 40 tuổi
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành dược, ưu tiên am hiểu về thực phẩm chức năng
Có mối quan hệ với các nhà thuốc là một lợi thế
Kỹ năng : bán hàng giỏi, làm việc nhóm, giao tiếp tốt, truyền đạt và thuyết phục tốt, trình bày và giải quyết vấn đề tốt
Nhanh nhẹn , năng động không ngại khó khăn, tinh thần trách nhiệm cao
Thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc lâu dài
Độ tuổi: Từ 22 tuổi – 40 tuổi
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành dược, ưu tiên am hiểu về thực phẩm chức năng
Có mối quan hệ với các nhà thuốc là một lợi thế
Kỹ năng : bán hàng giỏi, làm việc nhóm, giao tiếp tốt, truyền đạt và thuyết phục tốt, trình bày và giải quyết vấn đề tốt
Nhanh nhẹn , năng động không ngại khó khăn, tinh thần trách nhiệm cao
Thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc lâu dài
Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì
Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Được đào tạo hàng năm phù hợp với tính chất công việc.
Thưởng tháng, thưởng quý, quà tặng sinh nhật và các chính sách phúc lợi khác của công ty
Thu nhập: Cạnh tranh và xứng đáng với năng lực làm việc
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Được đào tạo hàng năm phù hợp với tính chất công việc.
Thưởng tháng, thưởng quý, quà tặng sinh nhật và các chính sách phúc lợi khác của công ty
Thu nhập: Cạnh tranh và xứng đáng với năng lực làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI