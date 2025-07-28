Tuyển Nhân viên kinh doanh CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ Liêm - Thanh Hoá - Bắc Ninh, Quận Nam Từ Liêm

Giới thiệu sản phẩm và đưa sản phẩm vào danh mục bán hàng của Khách hàng. ( Nhà thuốc, cửa hàng Mẹ Bé, Mỹ phẩm, cửa hàng Nhập khẩu ...)

Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh trong khu vực mình quản lý

Tuân thủ các kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra

Tích cực tham gia và đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tổ chức trong các cuộc họp

Báo cáo chính xác và tuân thủ theo đúng thời gian quy định

Trình độ : Tốt nghiệp Trung cấp dược trở lên

Độ tuổi: Từ 22 tuổi – 40 tuổi

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành dược, ưu tiên am hiểu về thực phẩm chức năng

Có mối quan hệ với các nhà thuốc là một lợi thế

Kỹ năng : bán hàng giỏi, làm việc nhóm, giao tiếp tốt, truyền đạt và thuyết phục tốt, trình bày và giải quyết vấn đề tốt

Nhanh nhẹn , năng động không ngại khó khăn, tinh thần trách nhiệm cao

Thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc lâu dài

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Được đào tạo hàng năm phù hợp với tính chất công việc.

Thưởng tháng, thưởng quý, quà tặng sinh nhật và các chính sách phúc lợi khác của công ty

Thu nhập: Cạnh tranh và xứng đáng với năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

