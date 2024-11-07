Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Công ty Viwaseen MEB, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Thực hiện các công việc của nhân viên vật tư
Phối hợp với bộ phận vật tư của các công trường tổng hợp, thống kê, theo dõi vật tư tài sản của công ty ở các công trường
Phối hợp điều chuyển vật tư máy móc đồ đạc giữa các công trường khi các công trường có yêu cầu.
Hàng tháng đi tuần các công trường kiểm tra vật tư máy móc tài sản của cty
Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành
Có kinh nghiệm về công việc kiểm kê, theo dõi, điều chuyển vật tư;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13-17 triệu (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6 và T7 cách tuần
Sáng từ 8h15 đến 12h
Chiều từ 13h15 đến 17h15
Địa điểm làm việc:
Tòa nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: văn phòng 48 Tố Hữu Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

