Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty Viwaseen MEB, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Thực hiện các công việc của nhân viên vật tư

Phối hợp với bộ phận vật tư của các công trường tổng hợp, thống kê, theo dõi vật tư tài sản của công ty ở các công trường

Phối hợp điều chuyển vật tư máy móc đồ đạc giữa các công trường khi các công trường có yêu cầu.

Hàng tháng đi tuần các công trường kiểm tra vật tư máy móc tài sản của cty

Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu



Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành

Có kinh nghiệm về công việc kiểm kê, theo dõi, điều chuyển vật tư;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13-17 triệu (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6 và T7 cách tuần

Sáng từ 8h15 đến 12h

Chiều từ 13h15 đến 17h15

Địa điểm làm việc:

Tòa nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm Hà Nội



