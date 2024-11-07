Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Công ty Viwaseen MEB, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Thực hiện các công việc của nhân viên vật tư
Phối hợp với bộ phận vật tư của các công trường tổng hợp, thống kê, theo dõi vật tư tài sản của công ty ở các công trường
Phối hợp điều chuyển vật tư máy móc đồ đạc giữa các công trường khi các công trường có yêu cầu.
Hàng tháng đi tuần các công trường kiểm tra vật tư máy móc tài sản của cty
Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành
Có kinh nghiệm về công việc kiểm kê, theo dõi, điều chuyển vật tư;
Có kinh nghiệm về công việc kiểm kê, theo dõi, điều chuyển vật tư;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 13-17 triệu (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
