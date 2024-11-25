Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 7 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý công việc vận hành bưu cục được phân công phụ trách:
+ Đón tiếp, tư vấn & hỗ trợ khách hàng đến bưu cục gửi hàng
+ Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa từ Shop đến kho và đến khách hàng
+ Tiếp nhận các dự án, thông tin từ Quản lý, triển khai tới nhân viên giao hàng
+ Hỗ trợ xử lý các vấn đề, sự vụ phát sinh về lỗi hàng hoá, sự cố giao nhận.
Quản lý nhân sự và kỷ luật bưu cục:
+ Phân chia công việc, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên giao hàng, thực hiện chốt ca cho nhân viên
+ Phối hợp với bộ phận Hành chính Nhân sự để chăm lo đời sống nhân viên và đảm bảo tuân thủ quy định tại bưu cục
Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của Bưu cục
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý vận hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sự yêu thích với các công việc liên quan đến điều phối Hàng hoá – Đội nhóm
Tư duy về dịch vụ và chăm sóc khách hàng
Tư duy linh hoạt, nhanh nhẹn, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc
Tuổi 1995 – 2001, có laptop cá nhân, tốt nghiệp Đại học, có laptop cá nhân, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ, thực phẩm, kho,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm tháng đầu từ 10 triệu, từ tháng thứ 2 thu nhập từ 10-15 triệu theo năng lực và KPIs, chế độ bảo hiểm 2 tháng kể từ ngày vào
Được lựa chọn bưu cục làm việc gần nhà nhất, làm việc với hệ thống vận hành ứng dụng công nghệ số
Được đào tạo, kèm cặp 1-1 về kiến thức liên quan ngành E-logistics, kỹ năng quản lý nhân sự và chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian thử việc
Cơ hội được thử thách lên vị trí Quản lý chỉ từ 6-12 tháng
Thưởng lễ, quý, năm theo thành tích nổi bật và tình hình kinh doanh công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

