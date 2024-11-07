Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giám sát công tác nhắc nợ khách hàng qua SMS và các công cụ khác. Đảm bảo tính tuân thủ, chính xác, kịp thời và hiệu quả của các nghiệp vụ này
Quản lý việc theo dõi và xử lý các nhóm hồ sơ đặc biệt: bồi thường bảo hiểm, thanh toán nhỏ tiền, nghi ngờ gian lận, v.v... không thuộc phạm vi quản lý của các phòng thu nợ khác cùng khối Thu hồi nợ
Giám sát hoạt động kiểm tra và xử lý yêu cầu miễn giảm lãi tiền vay và phí, điều chỉnh thanh toán... cho khách hàng theo các quy trình đã thiết lập. Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm đảm bảo các nghiệp vụ này được thực hiện chính xác, kịp thời, tuân thủ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ cho cấp quản lý về hoạt động của phòng Điều phối
Tham gia xây dựng, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nội bộ, sử dụng hệ thống thông tin... theo kịp tình hình thực tế, và phổ biến cho nhân viên nghiêm túc thực hiện
Nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực tổ chức tài chính, ngân hàng
Nắm vững quy trình vận hành thu hồi nợ, hệ thống liên quan trong công tác thu hồi nợ. Có khả năng tham vấn chiến lược thu hồi nợ, chiến thuật thu hồi nợ.
Khả năng trực quan hóa các quy trình, luồng vận hành hệ thống trên các ứng dụng công nghệ liên quan
Khả năng tra cứu thông tin, ứng dụng công nghệ số trong công việc và tổ chức đào tạo, huấn luyện cho nhân sự trong team
Khả năng quản lý kết quả thực hiện công việc của đội ngũ
Khả năng truyền đạt, phân tích và giải quyết vấn đề
Tổ chức và quản lý khối lượng công việc lớn.
Khả năng vi tính văn phòng giỏi, đặc biệt : Excel; PPT

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn 10 - 15 triệu
Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng đầy đủ các các chế độ, quyền lợi theo luật Lao Động.
Các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lidaco, 19 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

