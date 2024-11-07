Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Giám sát công tác nhắc nợ khách hàng qua SMS và các công cụ khác. Đảm bảo tính tuân thủ, chính xác, kịp thời và hiệu quả của các nghiệp vụ này

Quản lý việc theo dõi và xử lý các nhóm hồ sơ đặc biệt: bồi thường bảo hiểm, thanh toán nhỏ tiền, nghi ngờ gian lận, v.v... không thuộc phạm vi quản lý của các phòng thu nợ khác cùng khối Thu hồi nợ

Giám sát hoạt động kiểm tra và xử lý yêu cầu miễn giảm lãi tiền vay và phí, điều chỉnh thanh toán... cho khách hàng theo các quy trình đã thiết lập. Phối hợp với các phòng ban liên quan nhằm đảm bảo các nghiệp vụ này được thực hiện chính xác, kịp thời, tuân thủ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ cho cấp quản lý về hoạt động của phòng Điều phối

Tham gia xây dựng, cập nhật, bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nội bộ, sử dụng hệ thống thông tin... theo kịp tình hình thực tế, và phổ biến cho nhân viên nghiêm túc thực hiện

Nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực tổ chức tài chính, ngân hàng

Nắm vững quy trình vận hành thu hồi nợ, hệ thống liên quan trong công tác thu hồi nợ. Có khả năng tham vấn chiến lược thu hồi nợ, chiến thuật thu hồi nợ.

Khả năng trực quan hóa các quy trình, luồng vận hành hệ thống trên các ứng dụng công nghệ liên quan

Khả năng tra cứu thông tin, ứng dụng công nghệ số trong công việc và tổ chức đào tạo, huấn luyện cho nhân sự trong team

Khả năng quản lý kết quả thực hiện công việc của đội ngũ

Khả năng truyền đạt, phân tích và giải quyết vấn đề

Tổ chức và quản lý khối lượng công việc lớn.

Khả năng vi tính văn phòng giỏi, đặc biệt : Excel; PPT

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thưởng hấp dẫn 10 - 15 triệu

Môi trường làm việc năng động , chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

Được hưởng đầy đủ các các chế độ, quyền lợi theo luật Lao Động.

Các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

