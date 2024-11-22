Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận lịch xe từ khách hàng

Điều phối lịch xe ô tô đưa đón nhân viên văn phòng, và các chuyến xe trip lẻ

Chấm công xe và lái xe theo tháng (có file mẫu)

Nhập liệu thanh toán chứng từ xe và bill để gửi khách (Công ty đào tạo 100%)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 9x

Đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến điều hành vận tải, điều phối các mảng - ít kinh nghiệm được đào tạo

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Sử dụng tốt Word, Excel

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm đối với ứng viên học ngành vận tải hoặc trường Giao thông vận tải

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000 (tùy theo năng lực và trao đổi trong phỏng vấn) + thưởng + % doanh thu theo xe (thu nhập upto 10.000.000 - 15.000.000)

Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần

Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước

Du lịch, du xuân 2 lần/năm trong và ngoài nước

Phép năm, sinh nhật, quà 8/3 1/6, 20/10, trung thu, liên hoan các dịp lễ, tết

Có cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lý team, Quản lý phòng với mức lương từ 18-25M sau 1-3 năm

Thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, Thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.