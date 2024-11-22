Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận lịch xe từ khách hàng
Điều phối lịch xe ô tô đưa đón nhân viên văn phòng, và các chuyến xe trip lẻ
Chấm công xe và lái xe theo tháng (có file mẫu)
Nhập liệu thanh toán chứng từ xe và bill để gửi khách (Công ty đào tạo 100%)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 9x
Đã có kinh nghiệm làm việc liên quan đến điều hành vận tải, điều phối các mảng - ít kinh nghiệm được đào tạo
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Sử dụng tốt Word, Excel
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm đối với ứng viên học ngành vận tải hoặc trường Giao thông vận tải

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000 (tùy theo năng lực và trao đổi trong phỏng vấn) + thưởng + % doanh thu theo xe (thu nhập upto 10.000.000 - 15.000.000)
Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần
Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước
Du lịch, du xuân 2 lần/năm trong và ngoài nước
Phép năm, sinh nhật, quà 8/3 1/6, 20/10, trung thu, liên hoan các dịp lễ, tết
Có cơ hội thăng tiến lên Leader, Quản lý team, Quản lý phòng với mức lương từ 18-25M sau 1-3 năm
Thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, Thưởng Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

