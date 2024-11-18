Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng về vấn đề hàng hóa và tình trạng giao nhận

Tìm hiểu, phân tích nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xử lý tình huống hiệu quả, đảm bảo thời gian và chất lượng.

Nắm bắt và liên tục cập nhật các chính sách, dịch vụ của công ty.

Kiểm tra tình trạng vận đơn tồn trên hệ thống để đôn đốc giải quyết.

Trực tại văn phòng, nhận thư từ, hàng hóa từ khách hàng vãng lai/ thư hoàn cho khách (Bao gồm: Lập bill, nhập liệu, kiểm tra nội dung hàng hóa, gia cố gói thư/ hàng hóa, đóng dấu nhật ấn,...).

Thực hiện các khảo sát khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện sản phẩm ,dịch vụ.

Tham gia vào việc tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường để đảm bảo các chỉ số doanh thu của toàn bưu cục

Đảm bảo các chỉ số về đánh giá kết quả công việc.

Đảm nhận các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử.

Khả năng tiếp nhận và ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Đáp ứng được thời gian làm việc theo ca sáng - chiều (7h-16h và 13h-22h) (Nghỉ 1 ngày/ tuần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 - 9.000.000 VND/ tháng

Đầy đủ Chế độ BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước và Công ty

Thưởng Lễ Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, công bằng, sẻ chia, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH SCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin