Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu

Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

Mức lương
8 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Biệt thự LK 04

- LK 05 Khu đô thị Belleville, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 22 Triệu

Bóc tách khối lượng, kiểm tra khối lượng.
Tìm kiếm các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nội thất, kết cấu, các đơn vị sản xuất cấu kiện xây dựng, các nhà thầu thi công xây dựng.
Đàm phán giá, đề xuất lựa chọn đặt hàng, lập hợp đồng, quản lý theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
Phối hợp nhà thầu/ các phòng ban liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tạm ứng/ thanh toán/ quyết toán/ bảo hành công trình
Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành KTXD hoặc các chuyên ngành khác liên quan;
Có chứng chỉ định giá và chứng chỉ đấu thầu: hạng I÷III (không áp dụng cho người mới ra trường, sẽ được đào tạo khi có đủ năng lực)
Kinh nghiệm: Mới ra trường /1 năm kinh nghiệm trở lên
Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành để bóc tách và kiểm soát khối lượng: Autocad; revit, office... (Ứng viên mới ra trường sẽ được đào tạo chuyên sâu về Revit/BIM, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng khác); có kỹ năng đàm phán hợp đồng và kiểm soát công việc.
Trung thực, thật thà, có tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, nhiệt huyết và đam mê
Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, chịu áp lực cao, định hướng làm việc lâu dài.
Ưu tiên người biêt tiếng Trung/Đài Loan, ưu tiên người từng làm và có kinh nghiệm xuất nhập khẩu và am hiểu thị trường cung ứng vật tư vật liệu trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận từ 8 triệu - 22 triệu tùy theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty như: thưởng các ngày lễ Tết trong năm, du lịch hè, lương tháng 13.
Được hưởng phụ cấp ngoài lương: Phụ cấp tiền ăn, tiền gửi xe, phụ cấp công trường
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Đảm bảo hội nhập môi trường nhanh nhất
Đào tạo nâng cao chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng
Đào tạo sử dụng và ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống, BIM, REVIT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Biệt thự LK 04-LK 05 Khu đô thị Belleville, 45 Mạc Thái Tổ, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-dieu-phoi-hang-hoa-va-kho-van-thu-nhap-8-22-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job300861
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP S-House
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP S-House
Hạn nộp: 20/06/2025
Khánh Hòa Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Hạn nộp: 07/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP S-House
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP S-House
Hạn nộp: 20/06/2025
Khánh Hòa Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Hạn nộp: 07/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô
8 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Vinaduy
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm