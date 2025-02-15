Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 22 Triệu

Mức lương 8 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự LK 04 - LK 05 Khu đô thị Belleville, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 22 Triệu

Bóc tách khối lượng, kiểm tra khối lượng.

Tìm kiếm các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nội thất, kết cấu, các đơn vị sản xuất cấu kiện xây dựng, các nhà thầu thi công xây dựng.

Đàm phán giá, đề xuất lựa chọn đặt hàng, lập hợp đồng, quản lý theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

Phối hợp nhà thầu/ các phòng ban liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tạm ứng/ thanh toán/ quyết toán/ bảo hành công trình

Công việc cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành KTXD hoặc các chuyên ngành khác liên quan;

Có chứng chỉ định giá và chứng chỉ đấu thầu: hạng I÷III (không áp dụng cho người mới ra trường, sẽ được đào tạo khi có đủ năng lực)

Kinh nghiệm: Mới ra trường /1 năm kinh nghiệm trở lên

Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành để bóc tách và kiểm soát khối lượng: Autocad; revit, office... (Ứng viên mới ra trường sẽ được đào tạo chuyên sâu về Revit/BIM, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng khác); có kỹ năng đàm phán hợp đồng và kiểm soát công việc.

Trung thực, thật thà, có tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình, nhiệt huyết và đam mê

Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, chịu áp lực cao, định hướng làm việc lâu dài.

Ưu tiên người biêt tiếng Trung/Đài Loan, ưu tiên người từng làm và có kinh nghiệm xuất nhập khẩu và am hiểu thị trường cung ứng vật tư vật liệu trong lĩnh vực xây dựng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận từ 8 triệu - 22 triệu tùy theo năng lực (trao đổi khi phỏng vấn)

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty như: thưởng các ngày lễ Tết trong năm, du lịch hè, lương tháng 13.

Được hưởng phụ cấp ngoài lương: Phụ cấp tiền ăn, tiền gửi xe, phụ cấp công trường

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Đảm bảo hội nhập môi trường nhanh nhất

Đào tạo nâng cao chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng

Đào tạo sử dụng và ứng dụng phần mềm quản lý hệ thống, BIM, REVIT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Đông Đô

