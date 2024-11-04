Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

1. Giám sát thi công các công trình công nghiệp: Sơn Epoxy cho nhà xưởng, Đánh bóng sàn bê tông

a. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường.

b. Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt.

c. Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

d. Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.

2. Theo dõi quản lý công trình được phân công.

a. Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình

b. Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất.

c. Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).

3. Thực hiện các công việc khác

a. Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu.

b. Tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các nội quy, biện pháp thi công và các tài liệu, văn bản khác có liên quan.

c. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các công nhân các của công ty khi được phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, chịu đi công tác

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành hoặc lĩnh vực công nghiệp

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.

- Có khả năng giải quyết vấn đề khiến Khách hàng/Tư vấn/Nhà thầu hài lòng.

- Ưu tiên: biết và giao tiếp được tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản từ 10 đến 17 triệu + hoa hồng 1% công trình + thưởng

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định khi ký kết HĐLĐ chính thức.

- Các chế độ khác: Đào tạo, du lịch, bảo hiểm sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thép Hoàng Việt

