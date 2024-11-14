Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Thủ Dầu Một
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Giám sát, quản lý và kiểm tra tiến độ thi công tại công trường.
Đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ công việc.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý vấn đề phát sinh tại hiện trường.
Báo cáo định kỳ tiến độ và tình hình thi công cho cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác thi công;
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, biện pháp thi công;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt;
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.
Dự án tại Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác thi công;
Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, biện pháp thi công;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt;
Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.
Dự án tại Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12 – 18tr (tuỳ năng lực);
Các chế độ phúc lợi (du lịch, khám sức khỏe hàng năm, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.)
Cơ hội thăng tiến;
Được đào tạo;
Các chế độ phúc lợi (du lịch, khám sức khỏe hàng năm, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.)
Cơ hội thăng tiến;
Được đào tạo;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI