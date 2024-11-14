Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thủ Dầu Một - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Giám sát, quản lý và kiểm tra tiến độ thi công tại công trường.

Đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ công việc.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý vấn đề phát sinh tại hiện trường.

Báo cáo định kỳ tiến độ và tình hình thi công cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công tác thi công;

Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, biện pháp thi công;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xây dựng mối quan hệ tốt;

Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.

Dự án tại Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 18tr (tuỳ năng lực);

Các chế độ phúc lợi (du lịch, khám sức khỏe hàng năm, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.)

Cơ hội thăng tiến;

Được đào tạo;

