Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 đường số 9, Phạm Hùng Xã Bình Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Giám sát các công trình được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Quản lý đội ngũ thợ thi công, hướng dẫn và kiểm tra chất lượng công việc của thợ.

Kiểm soát vật tư, đảm bảo sử dụng đúng và tiết kiệm.

Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường và báo cáo tiến độ với cấp trên.

Có thể đi làm ngay.

Hoặc hẹn lịch phỏng vấn sau Tết (theo sắp xếp của công ty).

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Tuổi từ 23 trở lên.

Thành thạo các phần mềm: AutoCAD, Shop CAD, PowerPoint,...

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 7.500.000đ + phụ cấp (hưởng 80% lương thử việc, thử việc 2 tháng).

Lương chính thức: 8.000.000đ + phụ cấp

Tiền trách nhiệm 1.000.000đ/tháng

Hoa hồng theo dự án hoàn thành (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

Cơm: 35.000đ/ngày làm việc.

Chuyên cần: 500.000đ/tháng.

Xăng, điện thoại: 1.300.000đ/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà

