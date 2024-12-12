Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 48 đường số 9, Phạm Hùng Xã Bình Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Giám sát các công trình được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Quản lý đội ngũ thợ thi công, hướng dẫn và kiểm tra chất lượng công việc của thợ.
Kiểm soát vật tư, đảm bảo sử dụng đúng và tiết kiệm.
Xử lý các vấn đề phát sinh tại công trường và báo cáo tiến độ với cấp trên.
Có thể đi làm ngay.
Hoặc hẹn lịch phỏng vấn sau Tết (theo sắp xếp của công ty).
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Tuổi từ 23 trở lên.
Thành thạo các phần mềm: AutoCAD, Shop CAD, PowerPoint,...
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.
Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc: 7.500.000đ + phụ cấp (hưởng 80% lương thử việc, thử việc 2 tháng).
Lương chính thức: 8.000.000đ + phụ cấp
Tiền trách nhiệm 1.000.000đ/tháng
Hoa hồng theo dự án hoàn thành (chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).
Cơm: 35.000đ/ngày làm việc.
Chuyên cần: 500.000đ/tháng.
Xăng, điện thoại: 1.300.000đ/tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Thiên Hà
