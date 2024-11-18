Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân bay Long Thành, Long Thành

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát và quản lý các công trình thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Kiểm tra, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục PCCC theo đúng thiết kế và quy chuẩn

Phối hợp với các bên liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Lập báo cáo tiến độ, chất lượng công trình định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu

Tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình PCCC sau khi hoàn thành

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và thi công hệ thống PCCC

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy, Xây dựng, Cơ điện hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo phần mềm Autocad để đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

Có kiến thức cơ bản về các hệ thống PCCC, tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc ngoài công trường

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật PCCC và các tiêu chuẩn liên quan

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA

