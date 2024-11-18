Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA
- Hồ Chí Minh: Sân bay Long Thành, Long Thành
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
Giám sát và quản lý các công trình thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
Kiểm tra, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công các hạng mục PCCC theo đúng thiết kế và quy chuẩn
Phối hợp với các bên liên quan (nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn) để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Lập báo cáo tiến độ, chất lượng công trình định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu
Tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình PCCC sau khi hoàn thành
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và thi công hệ thống PCCC
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo phần mềm Autocad để đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Có kiến thức cơ bản về các hệ thống PCCC, tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc ngoài công trường
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật PCCC và các tiêu chuẩn liên quan
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI