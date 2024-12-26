Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH YCHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1788/19/10A Tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin đơn hàng, bản vẽ, danh mục, khối lượng, tiến độ

- Lên kế hoạch khảo sát công trình;

- Liên hệ các đội lắp đặt, thầu phụ để chuẩn bị cho việc thi công lắp đặt;

- Đảm bảo các công trình được thực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng;

- Đăng ký các thủ tục thi công, hướng dẫn đội lắp đặt, giao hàng, thầu phụ thi công theo đúng quy trình;

- Kiểm tra, nghiệm thu nội bộ các hạng mục trước khi bàn giao cho khách hàng;

- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, bảo quản sản phẩm, quy trình bảo trì, sửa chữa của công ty;

- Xác nhận khối lượng hàng hóa thi công thực tế, đánh giá công trình

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

- Có khả năng hỗ trợ đội sản xuất nếu cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành xây dựng; kiến trúc nội thất

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trong việc giám sát công trình nội thất và hoàn thiện

- Chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút cho các công trình thi công

- Có khả năng giao tiếp và nắm bắt khách hàng tốt;

- Có khả năng lập kế hoạch và báo cáo công việc hàng tuần.

- Ngoài ra có khả năng hỗ trợ triển khai sản xuất, ra file CNC là điểm cộng (không có vẫn được)

Tại Công Ty TNHH YCHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ, tết, thâm niên.

- Hoa hồng % theo dự án, công trình hàng tháng, thu nhập trên 15tr

- Lương tháng 13.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

- Được tạo điều kiện để phát triển cùng công ty

- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc đi làm sớm!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH YCHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.