Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao,, Quận 1, Quận 1

Giám sát dự án/công trình/thi công

- Giám sát chất lượng, kỹ thuật thi công, tiến độ và đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

- Quản lý và giám sát nhà thầu, công nhân tại công trình, đảm bảo công việc được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế.

- Kiểm soát vật tư, thiết bị tại công trường, đảm bảo sử dụng đúng và hiệu quả.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đưa ra giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Lập báo cáo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tình hình công việc tại công trường cho cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng; Có chứng chỉ giám sát công trình là một lợi thế.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép.

- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.

- Có tinh thần chịu trách nhiệm cao.

- Có kỹ năng ngoại giao, làm việc nhóm tốt.

- Sử dụng thành thạo Autocad.

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Trung (ưu tiên).

- Có khả năng đi công tác tỉnh.

Được Hưởng Những Gì

- Thưởng: Theo mức độ hoàn thành của dự án.

- Thưởng tháng 13.

- Thởng các kỳ lễ 2/9,30/4,1/5, Tết Dương Lịch,...

- Phụ cấp: Công tác phí, cơm trưa, di chuyển.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

