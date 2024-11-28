Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao,, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Giám sát chất lượng, kỹ thuật thi công, tiến độ và đảm bảo an toàn lao động tại công trường.
- Quản lý và giám sát nhà thầu, công nhân tại công trình, đảm bảo công việc được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế.
- Kiểm soát vật tư, thiết bị tại công trường, đảm bảo sử dụng đúng và hiệu quả.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đưa ra giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
- Lập báo cáo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và tình hình công việc tại công trường cho cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng; Có chứng chỉ giám sát công trình là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép.
- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.
- Có tinh thần chịu trách nhiệm cao.
- Có kỹ năng ngoại giao, làm việc nhóm tốt.
- Sử dụng thành thạo Autocad.
- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, tiếng Trung (ưu tiên).
- Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng: Theo mức độ hoàn thành của dự án.
- Thưởng tháng 13.
- Thởng các kỳ lễ 2/9,30/4,1/5, Tết Dương Lịch,...
- Phụ cấp: Công tác phí, cơm trưa, di chuyển.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Được đào tạo nội bộ và cử đi học nâng cao năng lực.
- Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

CÔNG TY TNHH TÔN AN THÁI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quốc lộ 13, Khu phố 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

