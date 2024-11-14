Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia quản lý và giám sát các dự án xây dựng cầu đường
Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công công trình
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, quyết toán công trình
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc
Tham gia xây dựng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư Cầu đường
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quản lý và thi công công trình xây dựng
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu chuyên ngành xây dựng
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
