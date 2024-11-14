Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia quản lý và giám sát các dự án xây dựng cầu đường

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng thi công công trình

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, quyết toán công trình

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc

Tham gia xây dựng quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật trong thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư Cầu đường

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về quản lý và thi công công trình xây dựng

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu chuyên ngành xây dựng

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng

Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin