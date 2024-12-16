Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 294 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh|, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Đọc hiểu hồ sơ bản vẽ
- Bóc khối lượng vật tư, lập bảng tiến độ
- Giám sát anh em triển khai theo tiến độ và quy chuẩn kỹ thuật
- Quản lý giao nhận vật tư và báo cáo công việc theo yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành Xây Dựng
- Kinh nghiệm: 3 - 5 năm. Ưu tiên ứng viên đã đứng công trình cọc nhồi, biệt thự, nhà phố
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 15 - 18tr / tháng + phụ cấp xăng xe ăn uống
- Đóng bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép
- Địa chỉ công trình: TPHCM & các tỉnh lân cận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365
