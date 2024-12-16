Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 294 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh|, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Đọc hiểu hồ sơ bản vẽ

- Bóc khối lượng vật tư, lập bảng tiến độ

- Giám sát anh em triển khai theo tiến độ và quy chuẩn kỹ thuật

- Quản lý giao nhận vật tư và báo cáo công việc theo yêu cầu

- Giới tính: Nam

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành Xây Dựng

- Kinh nghiệm: 3 - 5 năm. Ưu tiên ứng viên đã đứng công trình cọc nhồi, biệt thự, nhà phố

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 18tr / tháng + phụ cấp xăng xe ăn uống

- Đóng bảo hiểm đầy đủ, có ngày nghỉ phép

- Địa chỉ công trình: TPHCM & các tỉnh lân cận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Nhà 365

