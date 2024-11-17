Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Văn Giang

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

• Triển khai, giám sát và tổ chức thi công các hạng mục: Kết cấu bê tông, xây trát, ốp lát, thạch cao, sơn bả, hoàn thiện.... đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả kinh tế.
• Giao tiếp làm việc với các đơn vị liên quan như Chủ biệt thự (CĐT), Ban QLDA, các Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp, Tổ đội thi công...
• Phối hợp làm việc với các bộ phận thiết kế, kế toán, vật tư ...
• Nghiệm thu chất lượng, khối lượng với Chủ đầu tư và Nhà thầu, Tổ đội thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Có kinh nghiệm 1 năm thi công kết cấu phần thô, thi công phần hoàn thiện, ưu tiên các ứng viên đã từng có kinh nghiệm bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
• Có tư duy về thi công tổng thể công trình, đưa ra biện pháp thi công, biết đo bóc khối lượng, biết lập và quản lý tiến độ thi công.
• Sử dụng được Word, Excel, Auto Cad, Project ...
• Trung thực, trách nhiệm
• Nhiệt huyết, nhanh nhẹn và chủ động
• Giao tiếp và trình bày tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và chế độ phúc lợi tốt trong ngành Xây dựng/Nội thất, được thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm;
- Chế độ BHXH-BHYT-BHTN: theo quy định pháp luật;
- Chế độ phụ cấp
- Chế độ du lịch mỗi năm;
- Chế độ khám sức khỏe tổng quát định kỳ mỗi năm;
- Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn để phát triển kỹ năng và nghề nghiệp;
- Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT ATC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Akuruhi, 124 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

