Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Lavila

- Kiến Á, Phước Kiển, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Trực tiếp giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát hiện trạng, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án...)
- Tổ chức, lập biện pháp thi công
- Thay mặt Công ty làm việc với CĐT, TVGS, BQL Tòa nhà tại công trường
- Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình
- Đọc, hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình
- Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ của công trình
- Kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công của các thầu phụ
- Quản lý an toàn, tiến độ, chất lượng thi công công trình
- Quản lý vật tư, thiết bị, hàng hóa trên công trường
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nghiệm thu, hoàn công công trình
- Báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý về tiến độ thi công của công trình
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành
- Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, năng động, chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn, từ 15 triệu trở lên.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 đường số 3 , khu biệt thự Lavila - Kiến Á, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

