Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA
- Hồ Chí Minh: Khu Lavila
- Kiến Á, Phước Kiển, Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Trực tiếp giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát hiện trạng, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án...)
- Tổ chức, lập biện pháp thi công
- Thay mặt Công ty làm việc với CĐT, TVGS, BQL Tòa nhà tại công trường
- Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình
- Đọc, hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình
- Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ của công trình
- Kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công của các thầu phụ
- Quản lý an toàn, tiến độ, chất lượng thi công công trình
- Quản lý vật tư, thiết bị, hàng hóa trên công trường
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nghiệm thu, hoàn công công trình
- Báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý về tiến độ thi công của công trình
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, năng động, chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI