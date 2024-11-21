Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Lavila - Kiến Á, Phước Kiển, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Trực tiếp giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát hiện trạng, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án...)

- Tổ chức, lập biện pháp thi công

- Thay mặt Công ty làm việc với CĐT, TVGS, BQL Tòa nhà tại công trường

- Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình

- Đọc, hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình

- Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ của công trình

- Kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công của các thầu phụ

- Quản lý an toàn, tiến độ, chất lượng thi công công trình

- Quản lý vật tư, thiết bị, hàng hóa trên công trường

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện nghiệm thu, hoàn công công trình

- Báo cáo hàng ngày cho cấp quản lý về tiến độ thi công của công trình

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành

- Ưu tiên từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, năng động, chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn, từ 15 triệu trở lên.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAMWOOCSC VINA

