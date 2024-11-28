Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 11 đường D5, KDC Phú Mỹ Chợ Lớn, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai công tác thi công theo sự phân công của lãnh đạo công ty.
Điều phối, liên hệ giữa các bên trên công trường (Công ty, Chủ đầu tư, TVGS, Đội thi công…).
Quản lý nguyên vật liệu ở công trường.
Giám sát tiến độ và lập báo cáo tình hình công trường.
Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn ở công trường, bao gồm các sai sót của hồ sơ thiết kế.
Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn ở công trường, bao gồm các sai sót của hồ sơ thiết kế
.
Làm việc với chủ đầu tư, TVGS, ban QLDA để hoàn thiện các hồ sơ trình duyệt, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công…
Bóc tách khối lượng bản vẽ thi công.
Biết lập dư toán.
Sử dụng tốt phần mềm AutoCad, MS Office, Project
Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn được Ban Giám Đốc giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từng là cán bộ kỹ thuật tối thiểu 1 năm
Chủ động phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành công việc.
Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm, vững chuyên môn.
Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của công ty.
Hoà đồng, vui vẻ.
Điều kiện ăn ở đi lại:
Chấp nhận đi theo ở công trường, đi công tác xa nhà, công trình khu vực miền tây: Hậu Giang, Bến Tre, An Giang...
Phương tiện cá nhân tự túc.
Có phụ cấp công trình và công tác phí, xăng xe, điện thoại, ăn tháng.

Tại Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu ( thỏa thuận khi trực tiếp phỏng vấn)
Phụ cấp khi đi công trình bao gồm: tiền nhà trọ, ăn, xăng xe, đt
Thời gian thử việc: 01 tháng (lương thử việc bằng 60 % lương).
Chế độ xét tăng lương: 1 lần/ năm.
Chế độ thưởng dự án, thưởng ngày lễ lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh

Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 11 đường D5, KDC Phú Mỹ Chợ Lớn, Phường Phú Mỹ, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

