Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH ĐT - XD Hạ Tầng Kỹ Thuật Thái Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 11 đường D5, KDC Phú Mỹ Chợ Lớn, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công

Triển khai công tác thi công theo sự phân công của lãnh đạo công ty.

Điều phối, liên hệ giữa các bên trên công trường (Công ty, Chủ đầu tư, TVGS, Đội thi công…).

Quản lý nguyên vật liệu ở công trường.

Giám sát tiến độ và lập báo cáo tình hình công trường.

Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn ở công trường, bao gồm các sai sót của hồ sơ thiết kế.

Làm việc với chủ đầu tư, TVGS, ban QLDA để hoàn thiện các hồ sơ trình duyệt, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công…

Bóc tách khối lượng bản vẽ thi công.

Biết lập dư toán.

Sử dụng tốt phần mềm AutoCad, MS Office, Project

Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn được Ban Giám Đốc giao phó.

Yêu Cầu Công Việc

Từng là cán bộ kỹ thuật tối thiểu 1 năm

Chủ động phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành công việc.

Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm, vững chuyên môn.

Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của công ty.

Hoà đồng, vui vẻ.

Điều kiện ăn ở đi lại:

Chấp nhận đi theo ở công trường, đi công tác xa nhà, công trình khu vực miền tây: Hậu Giang, Bến Tre, An Giang...

Phương tiện cá nhân tự túc.

Có phụ cấp công trình và công tác phí, xăng xe, điện thoại, ăn tháng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: 10 - 15 triệu ( thỏa thuận khi trực tiếp phỏng vấn)

Phụ cấp khi đi công trình bao gồm: tiền nhà trọ, ăn, xăng xe, đt

Thời gian thử việc: 01 tháng (lương thử việc bằng 60 % lương).

Chế độ xét tăng lương: 1 lần/ năm.

Chế độ thưởng dự án, thưởng ngày lễ lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển

