Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Sắp xếp, điều phối công việc ở công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng so với bảng tiến độ tổng.

Giám sát, kiểm soát các hạng mục công việc và xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh tại công trình.

Giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện bàn giao

Kiểm soát chất lượng thi công công trình

Tổng hợp, báo cáo QLDA và CĐT về tiến độ thi công.

Tiếp nhận, trao đổi và xử lý các phản hồi của khách hàng liên quan đến tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh khác.

Thực thi các quy tắc an toàn tại chỗ để giảm thiểu tai nạn và thương tích trong công việc.

Kiểm tra, nghiệm thu vật tư đầu vào của thầu phụ.

Đánh giá hiệu quả làm việc của công nhân xây dựng và đưa ra các biện pháp kỷ luật khi cần thiết.

Nghiệm thu chất lượng nội bộ trước khi bàn giao công trình

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm làm giám sát nội thất, làm kỹ sư xây dựng hoặc giám sát công trình, quản lý dự án.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (Hoặc tùy thuộc vào tính chất dự án)

Xem xét tăng lương 1 lần 1 năm

Thưởng dự án và KPI, phụ cấp công tác, % hoa hồng công trình

Đúng dealine từng công trình sẽ được thưởng riêng từng công trình

Nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT theo luật Nhà nước.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin