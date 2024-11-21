Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 48, Đường 22, Linh Đông, Thủ Đức

- Tây Ninh

- Đồng Nai ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Giám sát thi công tại công trình được giao.
- Bóc tách khối lượng, Lập biện pháp thi công, triển khai thi công theo đúng biện pháp, quy trình, bản vẽ.
- Quản lý công trình: công nhân, vật tư, trang thiết bị thi công theo đúng quy trình, biện pháp, tiến độ thi công. Quản lý chất lượng thi công, chi phí, vật dụng, báo cáo tiến trình.
- Giám sát thi công, giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công và nghiệm thu.
- Làm hồ sơ nghiệm thu và các hồ sơ liên quan đến công trình.
- Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý. (Sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn).

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành xây dựng hoặc cơ khí.
- Tuổi : từ 23 – 35 tuổi. (Tuyển Nam)
- Chưa có kinh nghiệm thì có thể đào tạo trong quá trình làm việc.
- Kỹ năng: Thành thạo Microsoft Office, đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, sử dụng các phần mềm để vẽ, đánh dấu bản vẽ.
- Am hiểu về an toàn lao động, các tiêu chuẩn qui định về xây dựng.
- Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn về hồ sơ bàn giao, nghiệm thu, hoàn công.
- Làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm.
- Có thể đi công trình ở các vùng lân cận TP.HCM bằng xe máy và đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương gộp từ 9 đến 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực)
- BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương thực tế.
- Được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24 của công trình
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ 1 năm/1 lần
- Các chế độ khác: Tuân thủ theo luật lao động và luật BHXH.
- Được trợ cấp thêm khi đi công tác, chi tiết trong chi phí công tác
- Tiền thưởng cuối năm: Tùy theo năng lực và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (thấp nhất là 01 tháng lương).
- Thử việc: 02 tháng.
- Mỗi năm tăng lương một lần vào đầu năm.
- Sau thời gian 01 năm nếu làm tốt sẽ được thêm trợ cấp trách nhiệm.
- Lưu ý mức lương công ty đưa ra là lương gộp (lương gross). Nhân viên sẽ phải tự chi trả cho nghĩa vụ thuế TNCN và bảo hiểm xã hội mà người lao động có nghĩa vụ chi trả theo luật bảo hiểm xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ

CÔNG TY TNHH BÌNH HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 Đường 22, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, Tp Thủ Đức, Tphcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

