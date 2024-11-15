Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Giám sát dự án/công trình/thi công

Khảo sát hiện trạng công trình trước khi thi công.

- Giám sát và quản lý công trình từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện (khảo sát, kiểm tra bản vẽ, theo dõi dự án...) làm việc trực tiếp tại công trình.

- Điều phối công việc cho phù hợp với tiến độ công trình.

- Quản lý & chủ động điều phối các công việc phát sinh tại công trình.

- Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công việc tại công trình.

- Kiểm tra vật liệu, làm việc với nhà thầu phụ và công nhân thi công để đảm bảo đúng với bản vẽ và kịp tiến độ thi công của công trình.

- Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công công trình.

- Thường xuyên cập nhật & báo cáo công việc cho ban quản lý.

- Nghiệm thu khối lượng công trình.

- Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm 01 - 02 năm.

- Tốt nghiêp cao đẳng chuyên ngành xây dựng, am hiểu về thiết kế nội thất

- Ưu tiên các bạn chưa lập gia đình.( công tác thường xuyên ở tỉnh)

- Độ tuổi từ 24-35t

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng xứng đáng với năng lực làm việc

- Được hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành.

- Công Ty trợ cấp mọi chế độ khi đi công tác ở tỉnh

- Thưởng hoa hồng hoàn thiện công trình

- Chế độ tăng ca, phụ cấp, lương T13...

- Và các quyền lợi khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR

