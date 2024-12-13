Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 5, đường số 38, phường Tân Quy,Hồ Chí Minh

Giám sát dự án/công trình/thi công

Giám sát hoạt động thi công của nhà thầu chính

Giám sát công việc của nhà thầu phụ

Phối hợp nghiệm thu công trình

Lập và quản lý hồ sơ chất lượng của công trình xây dựng được giao

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ theo yêu cầu

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học các chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng

Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề thi công

Ưu tiên các ứng viên ở khu vực quận 7 và các quận lân cận quận 7.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: Lương + Phụ cấp + Thưởng theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau\

Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.

Được đi du lịch cùng công ty hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

