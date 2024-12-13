Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 5, đường số 38, phường Tân Quy,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Giám sát hoạt động thi công của nhà thầu chính
Giám sát công việc của nhà thầu phụ
Phối hợp nghiệm thu công trình
Lập và quản lý hồ sơ chất lượng của công trình xây dựng được giao
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ theo yêu cầu
Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp quản lý
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học các chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
Có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề thi công
Ưu tiên các ứng viên ở khu vực quận 7 và các quận lân cận quận 7.
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
Có khả năng xử lý, giải quyết vấn đề thi công
Ưu tiên các ứng viên ở khu vực quận 7 và các quận lân cận quận 7.
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương + Phụ cấp + Thưởng theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau\
Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.
Được đi du lịch cùng công ty hằng năm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau\
Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.
Được đi du lịch cùng công ty hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI