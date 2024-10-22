Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 1 Phạm Huy Thông
- Ba Đình
- Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Giám sát và quản lý hoạt động bán hàng của đội ngũ nhân viên
Xây dựng và triển khai các kế hoạch bán hàng, chiến lược marketing để đạt mục tiêu doanh số
Phân tích dữ liệu bán hàng, thị trường và đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả kinh doanh
Đào tạo, hướng dẫn và phát triển kỹ năng cho nhân viên bán hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng
Báo cáo tình hình kinh doanh và kết quả bán hàng cho cấp trên
Nghiên cứu và nắm bắt xu hướng thị trường tài chính để điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực quản lý
Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về thị trường tài chính và các sản phẩm tài chính
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Khả năng lãnh đạo, tổ chức và quản lý nhóm hiệu quả
Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý bán hàng.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc và doanh số bán hàng
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng quản lý và kiến thức tài chính
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực tài chính
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
