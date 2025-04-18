Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 – Tòa nhà Hapulico – Số 1 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tham gia soạn thảo, rà soát, kiểm soát tính pháp lý của các hồ sơ pháp lý, hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch, quy định, chính sách ... do Công ty ban hành, ký kết.

Thực hiện các thủ tục pháp lý phục vụ các hoạt động của Công ty: thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, thay đổi vốn điều lệ, ...;

Xây dựng, rà soát các mẫu Hợp đồng, văn bản giao dịch ... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phòng ngừa rủi ro.

Phụ trách và chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty; đầu mối trong công tác giải quyết tranh chấp xảy ra trong quá trình hoạt động của Công ty (nếu có).

Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan bên ngoài theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Thực hiện công tác tư vấn pháp lý cho các Đơn vị thành viên theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Cập nhật, nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty và phổ biến đến các Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tuyển NỮ

Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm tại vị trí chuyên viên pháp chế tại các Công ty hoặc văn phòng luật

05 năm

Chuyên viên pháp chế tại các Công ty hoặc văn phòng luật

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả, có khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc

Thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ quản lý công việc

Tiếng anh giao tiếp cơ bản, có khả năng soạn thảo email, đọc hiểu tài liệu

Chủ động, ham học hỏi trong công việc & có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng

Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 triệu - 18 triệu

Xét tăng lương định kỳ hàng năm căn cứ vào đánh giá năng lực.

Thưởng hấp dẫn: theo quý, cuối năm và các dịp lễ lớn.

Đài thọ ăn trưa miễn phí tại công ty.

Tham gia đóng BHXH ngay trong thời gian thử việc.

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ hội du lịch trong và ngoài nước.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nâng cao năng lực.

Cơ hội học tập và thăng tiến cao đặc biệt sẽ được đào tạo nâng cao các kiến thức về chuyên môn. Công ty hỗ trợ đến 70% chi phí các khóa học bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco

