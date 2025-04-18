Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B4/01 Vinhomes Gardenia - Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xác định và mô tả các tính năng của mobile app

Viết tài liệu đặc tả: user stories, wireframes cơ bản.

Theo dõi hành vi người dùng qua các công cụ phân tích (Firebase, GA4, v.v.) để đưa ra insight về user, sản phẩm.

Phân tích các chỉ số hiệu suất quảng cáo cơ bản (ví dụ: Impressions, Clicks, CTR, eCPM, Fill Rate, ARPDAU) để hiểu hiệu quả của các vị trí/định dạng quảng cáo.

Tham gia kiểm thử sản phẩm (UAT), đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ được đáp ứng.

Làm việc chặt chẽ với team developer, UI/UX để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Chủ động tìm hiểu về thị trường ứng dụng di động, các xu hướng về UI/UX, và đặc biệt là các xu hướng, best practices trong lĩnh vực In-App Advertising.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh và cách họ triển khai mô hình IAA.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học: Ngân hàng, Kinh tế, Công nghệ thông tin,... hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt;

Có kiến thức về mobile app, hành vi người dùng, hoặc mô hình IAA là một lợi thế.

Có khả năng thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin

Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và thuyết trình

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13+

Thưởng dự án theo KPI, thưởng theo quý/ năm.

Cung cấp bữa trưa tại văn phòng, đồ ăn nhẹ miễn phí tại công ty.

Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hoạt động teambuilding/ du lịch công ty sôi nổi (4 lần/ năm).

Môi trường minh bạch, phẳng, sẵn sàng lắng nghe và tìm cách giải quyết vấn đề

Làm việc hướng tới kết quả

Đội ngũ trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết.

Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Công nghệ Trip

