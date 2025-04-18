Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HANPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Việt Hưng Green Park, CT15 Khu đô thị mới Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing theo tháng/quý.

Xây dựng nội dung, hình ảnh cho sản phẩm và thương hiệu trên các kênh truyền thông

Phối hợp với bộ phận kinh doanh trong việc quảng bá sản phẩm, xây dựng tài liệu giới thiệu, khảo sát thị trường.

Lên ý tưởng, tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình sự kiện nội bộ và khách hàng.

Thu thập, phân tích thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp.

Thực hiện báo cáo và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 24-30 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Marketing. Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các lĩnh vực xuất khẩu, logistics hoặc B2B.

Có tư duy sáng tạo, linh hoạt, nắm bắt nhanh các xu hướng truyền thông.

Có khả năng viết nội dung và thể hiện ý tưởng truyền thông bằng hình ảnh cơ bản.

Yêu thích công việc marketing, có tinh thần học hỏi, chủ động, trách nhiệm và cầu tiến.

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản và nền tảng truyền thông

Có khả năng thiết kế, edit hình ảnh/ video

Đọc hiểu - viết Tiếng Anh ở mức cơ bản

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

